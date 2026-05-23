Kuzey Marmara Otoyolu'nda Bayram Denetimi - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Bayram Denetimi

23.05.2026 11:05
Kocaeli'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nda trafik denetimi yaparak sürücülerle bayramlaştı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketliliğin yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, otoyol jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştiriliyor. Sürücülere kolonya ve çikolata ikram ederek bayramlarını kutlayan ekipler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Otoyolun Doğu çıkışında uygulama noktası oluşturan ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak evrak kontrolü yaptı. Sürücüleri emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyaran Kocaeli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurulan araçlardaki vatandaşlara çikolata ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.

Denetimler kapsamında güzergahta radar uygulaması da gerçekleştirildi. Ekipler, sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun halde araç kullanmamaları yönünde bilgilendirmelerde bulundu.

Gidiş ve geliş toplam 8 şeritli yapısıyla trafik akışının büyük ölçüde rahat sağlandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapabilmesi amacıyla başlatılan denetimlerin, bayram tatili boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:05:16. #7.12#
