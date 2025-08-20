Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Kaza: Sürücü Kurtarıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan ticari araç, tıra arkadan çarptıktan sonra bariyere vurdu. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, geçtiğimiz gece saat 02.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki ticari araç, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyere çarparak durabildi. Araçta sıkışan sürücü R.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL