Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Kurtarıldı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Kaza: Sürücü Kurtarıldı
20.08.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra çarpan ticari araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan ticari araç, tıra arkadan çarptıktan sonra bariyere vurdu. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, geçtiğimiz gece saat 02.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki ticari araç, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyere çarparak durabildi. Araçta sıkışan sürücü R.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, İstanbul, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 10:47:16. #7.11#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.