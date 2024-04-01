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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde sürücünün kontrolünü kaybettiği tır bariyerlere çarptı. Sürücü hayatını kaybederken, kazadan sonra yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazada tırda bulunan dorse de devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

01.04.2024 14:08  Güncelleme: 14:09
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Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde sürücünün kontrolünü kaybettiği tır bariyerlere çarptı. Sürücü hayatını kaybederken, kazadan sonra yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Ramazan Beke kontrolünde olan 34 BNL 327 plakalı tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine savrulmaya başladı. Savrulan tır bariyerlere çarparak durabildi. Çarpma sonucunda tırda yüklü olan dorse de devrildi. Tır sürücüsü Ramazan Beke araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Beke'nin yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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