Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ve kargo firmasına ait bir kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Riva kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Nabi A. idaresindeki 54 RG 072 plakalı tır, Uğur H. yönetimindeki 06 ED 9924 plakalı kargo firmasına ait kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kargo firmasına ait kamyon devrilerek yol kenarına savrulurken tır da sol şeritteki bariyere girdi. Kaza nedeniyle kargo firmasına ait kamyondaki yükler otoyola saçılırken iki şoför de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan Nabi A, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı 2 şoförün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır ve Kamyonun Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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