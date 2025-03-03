Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Yangını

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan tır küle döndü

İSTANBUL - İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde, seyir halindeki tırda yangın çıktı. Sürücü tırı yol kenarına park ederken, kısa sürede alevlerin sardığı tır küle döndü.

Olay, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücü bilgileri öğrenilemeyen seyir halindeki tırda yangın çıktı. Dumanların çıktığını fark eden sürücü, araca yol kenarına park etti. Sürücü yangını söndürme istese de başarılı olamadı. Yangın kısa sürede tüm tırı sardı. Alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi. Alevlere teslim olan araç, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tırın alevli yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.