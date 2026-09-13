Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yanan otobüste ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp\'a götürüldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otobüs vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştı. Kaza sonrası otobüste yangın çıkmıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından olayda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otobüs ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.