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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada ölen motosikletlinin THY kabin amiri olduğu öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün THY kabin amiri Onur Aykanat olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında gerçekleşmişti. İddiaya göre, Onur Aykanat yönetiminde olan 34 KNG 853 plakalı motosiklet, yolda seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak başka bir otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Aykanat motosikletten düşerek yaşamını yitirmişti.

Yaşanan kazaya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Feci kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücünün THY kabin amiri Onur Aykanat olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.