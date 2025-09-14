Kuzular Sokak Köpeklerinin Saldırısında Telef Oldu - Son Dakika
Kuzular Sokak Köpeklerinin Saldırısında Telef Oldu

14.09.2025 08:14
Erzincan'da bir çiftçinin 6 kuzusu, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu. Yetkililerden çözüm bekleniyor.

Erzincan'da bahçede otlayan kuzular başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramaları sonucu telef oldu.

Akyazı Mahallesi'nde yaşanan olayda, Kazım Akkoyun'a ait 6 kuzu, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu. Bahçede otlayan kuzulara 4 sokak köpeği saldırdı. Bahçe duvarını aşarak içeri giren köpekler, kuzuları boğarak telef etti.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Kuzuların sahibi Kazım Akkoyun, sabah saat 07.00'de bahçeye çıkararak hayvanlarını otlamaya bıraktı. Bu sırada arka tarafa geçerek domates toplamak için sebze bahçesine yönelen Akkoyun, kuzuların meleme sesiyle irkildi.

Durumu fark ettiğinde kuzuların her birine bir köpeğin saldırdığını belirten Kazım Akkoyun, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sabah saat 7 gibi geldim, kapıyı açtım, kuzuları dışarı bıraktım, bahçede yayılıyorlardı. Elime kovayı aldım, arka tarafa geçip biraz domates toplayayım dedim. Bir anda meleme sesi duydum. Telin arasından eğilip baktım ki 4 tane köpek her biri bir kuzuma saldırmış, boğuyorlar. Hemen koştum ama köpekler bu sefer bana saldırmaya başladılar. Bağırınca duvardan atlayıp kaçtılar."

3 aydır emek vererek büyüttüğü kuzularını kaybeden Kazım Akkoyun, mahallede artan başıboş köpek sorununa şöyle dikkat çekti:

"Köyde tavuk kalmadı. Bu köpekler grup halinde dolaşıyor. 6 tane yavru kuzumu heba ettiler. Üç aydır bakıyordum, onlarla mutlu oluyordum. Demek ki kısmet değilmiş. Yetkililerden bu konuya bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu köpeklerden çok sıkıntı çekiyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, erzincan, 3-sayfa, Akyazı, Tarım, Çevre, Yaşam, Bahçe, Son Dakika

