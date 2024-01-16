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KYK'dan Giresun'daki öğrenci yurdundaki asansör iddiasına açıklama - Son Dakika
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KYK'dan Giresun'daki öğrenci yurdundaki asansör iddiasına açıklama

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, Giresun Gülpembe Hatun Yurdu'nda meydana gelen asansör arızasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, asansörün regülatör arızası vererek boş bir şekilde inerken öğrencilerin yardım çağrısı üzerine ekiplerin müdahale ettiği belirtildi. Herhangi bir öğrencinin zarar görmediği vurgulandı.

16.01.2024 - 08:31,
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KYK'dan, Giresun'daki öğrenci yurdunda "asansör düştü" iddiasına ilişkin açıklama

GİRESUN - Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, Giresun Gülpembe Hatun Yurdu'nda "asansör düştü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KYK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Söz konusu olayda Giresun Gülpembe Hatun Yurdu B Blok'ta hizmet veren asansör içi boş bir şekilde 3. Kattan 2. kata inerken regülatör arızası vermiştir. İçerisinde öğrenci kaldığını düşünerek yardımcı olmak isteyen bir grup öğrencinin ambulans ve itfaiyeyi aramaları üzerine ekipler yurt müdürlüğüne intikal etmiştir" denildi. Açıklamada, olay sırasında veya sonrasında herhangi bir öğrencinin zarar görmediği belirtildi.

KYK\'dan Giresun\'daki öğrenci yurdundaki asansör iddiasına açıklama
Kaynak: İHA
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Giresun, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa KYK'dan Giresun'daki öğrenci yurdundaki asansör iddiasına açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: KYK'dan Giresun'daki öğrenci yurdundaki asansör iddiasına açıklama - Son Dakika
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