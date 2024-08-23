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Lehim makinesinden çıkan yangın iş yerini kül etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir tamircide lehim makinesinden çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gevher Nesibe Mahallesi Ceyhan Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında bulunan tamircide iddiaya göre tamir amacı ile kullanılan lehim makinesinden yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini kaplarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.