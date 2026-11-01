Letonya hava sahası ihlal edildi, bilinmeyen cisim yarım saat sonra ayrıldı

Letonya ordusu, Belarus ve Rusya sınırlarına yakın bölgelerde ülke hava sahasının ihlal edildiğini ve bilinmeyen bir nesnenin tespit edildiğini açıklarken, uyarıdan yaklaşık yarım saat sonra tehdit durumunun sonlandığı bildirildi.

Letonya Silahlı Kuvvetleri, Belarus ve Rusya sınırlarına yakın bölgelerde ülke hava sahasının kısa süreliğine ihlal edildiğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu gelişme nedeniyle bölge halkına güvenli alanlarda kalmaları çağrısında bulunularak, "Hava sahasında tehdit bulunduğunu bildiriyoruz. Alçak irtifada uçan veya şüpheli bir cisim görmeniz halinde yaklaşmayın" uyarısı yapıldı. Yaklaşık yarım saat sonra yapılan ikinci açıklamada ise, tanımlanamayan cismin Letonya hava sahasını terk ettiği ve tehdit durumunun sona erdiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dönemde Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahalarına girmesi, çatışmaların Rusya ve müttefiki Belarus ile sınır komşusu olan NATO ülkelerine yayılabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Ukrayna'nın Baltık Denizi kıyısındaki Rus petrol ihracat tesisleri ve limanlarına yönelik hava saldırıları sırasında hedeflerini ıskalayan bazı İHA'ların komşu ülkelerin hava sahalarına girdiği değerlendiriliyor. Bu bölgede güvenlik kaygılarını artırırken, Ukrayna'ya ait İHA'ların Letonya topraklarına düşmesi geçmişte ülkede siyasi krize yol açmıştı. Söz konusu gelişmelerin ardından Başbakan Evika Silia, yılın başlarında görevinden istifa etmişti.

Kremlin yönetimi, Kiev'i Rusya'ya yönelik saldırılarında NATO ülkelerinin hava sahasını kullanmakla suçlarken, Ukrayna yönetimi bazı İHA'ların Rusya'nın elektronik harp ve sinyal karıştırma müdahaleleri nedeniyle planlanan rotalarından saptığını savunuyor. NATO üyesi ülkeler ise, benzer hava sahası ihlallerinden Rusya'yı sorumlu tutarak, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla bölgesel güvenliği tehlikeye attığını ileri sürüyor.