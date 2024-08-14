Levyeli saldırı görüntüleri ortaya çıktı, saldırgan serbest kalınca yaralı 'adalet' istedi - Son Dakika
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Levyeli saldırı görüntüleri ortaya çıktı, saldırgan serbest kalınca yaralı 'adalet' istedi

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Samsun'da geceleyin sokak ortasından levyeli saldırıya uğrayan genç kafasından aldığı darbe sonucu hastanelik olurken, olayın dehşete düşüren görüntüsü ortaya çıktı. Kafatasındaki kırık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan yaralı genç ile ailesi, saldırganın mahkemece serbest kalmasına tepki göstererek, 'adalet' istedi.

14.08.2024 12:25
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Levyeli saldırı görüntüleri ortaya çıktı, saldırgan serbest kalınca yaralı 'adalet' istedi

SAMSUN - Samsun'da geceleyin sokak ortasından levyeli saldırıya uğrayan genç kafasından aldığı darbe sonucu hastanelik olurken, olayın dehşete düşüren görüntüsü ortaya çıktı. Kafatasındaki kırık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan yaralı genç ile ailesi, saldırganın mahkemece serbest kalmasına tepki göstererek, 'adalet' istedi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Emlakçıda çalışan Egemen Sefa Erkan ile karşı binada oturan ancak birbirlerini tanımadıkları öğrenilen S.B. ile aralarında 'sokakta gürültü yapıldığı' gerekçesiyle telefonla sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre, S.B., Egemen Sefa Erkan'ın evi zannederek komşusunun evinin camına taş atarak kırdı. Aracının camının kırıldığını düşünerek evinden sokağa çıkan Egemen Sefa Erkan, sokak ortasında S.B.'nin levyeli saldırısına uğradı. Kafasına aldığı darbe sonucu kanlar içinde kalan Egemen Sefa Erkan yakınları tarafından özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edilen yaralı genç, hastanenin beyin cerrahi servisinde tedavi altına alındı ve kanaması müdahale ile durduruldu.

Yaralının hastanede tedavisi devam ederken şikayet üzere polis tarafından gözaltına alınan S.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olay anında levyeli saldırının cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Saldırganın serbest kalmasına tepki gösterilen yaralı genç, "Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor" diye dert yandı.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Egemen Sefa Erkan, "Ev sahibim gürültü yaptığım için beni aradı. S.B.'nin telefonunu verip 'görüşün' dedi. Ben de telefonla görüştüm. Tehdit ederek konuştu. Daha sonra cam sesi duydum. Benim evin camı diye komşunun camını kırmış. Ben kendi arabama geldi diye dışarı çıktım. Elinde koskocaman levye vardı. Levye ile yukarıdan aşağı saldırdı. Kuzenim beni yerde kanlar içinde görünce aracımın arkasındaki ruhsatlı tüfeğimi alıp havaya doğru ateş açtı. Tüfeği görünce kaçmaya başladı. Kafamda kırık mevcut. Beyin kanaması geçirdim. Şahıs adliyeye çıkıp serbest bırakıldı. Elini kolunu sallayarak geziyor. Adalet istiyoruz. Şahsın tutuklanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın tanığı olan yaralı gencin kuzeni Metin Acar (21), "Olayı görünce araçtan aldığım tüfekle havaya ateş açtım. Tüfekle ateş açmasam ölebilirdi" diye konuştu.

Yaralı gencin babası Kadir Erkan da saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Baba Erkan, "Benim oğlum ölümden döndü. Demir levye ile oğlumun kafasına vurarak yaralıyor, kafasını çatlatıyor. Bu şahıs adliyeden serbest kalıyor. Bu şahsın yakalanmasını, adaletin yerini bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Levyeli saldırı görüntüleri ortaya çıktı, saldırgan serbest kalınca yaralı 'adalet' istedi - Son Dakika

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