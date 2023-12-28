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Liberya'da akaryakıt tankerinde patlama: 40 ölü - Son Dakika
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Liberya'da akaryakıt tankerinde patlama: 40 ölü

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Bong bölgesine bağlı Totota kasabasında bir akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada en az 40 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucu yaralanan ve ciddi yanıklarla hastaneye kaldırılan çok sayıda kişi bulunuyor.

Liberya\'da akaryakıt tankerinde patlama: 40 ölü
28.12.2023 - 12:39,
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Batı Afrika ülkesi Liberya'da akaryakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

Liberya'nın Bong bölgesine bağlı Totota kasabasında geçtiğimiz salı günü seyir halindeki akaryakıt tankeri devrildi. Bölge sakini tankerden sızan yakıttan alabilmek için olay yerine koştu. Devrilen tanker ise kısa süre sonra patladı, bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık yetkilisi Francis Kateh yaptığı açıklamada, patlama sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kateh, onlarca kişinin ciddi yanıklarla hala hastanede olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. - MONROVIA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Liberya'da akaryakıt tankerinde patlama: 40 ölü - Son Dakika
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