Lice'de Düğün Hazırlığı Faciası - Son Dakika
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Lice'de Düğün Hazırlığı Faciası

Lice\'de Düğün Hazırlığı Faciası
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Diyarbakır Lice'de düğün hazırlığındaki minibüs devrildi, 3 ölü, 11 yaralı var.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, düğün hazırlığında olan ailenin minibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Lice-Kulp kara yolu Karahasan Mahallesi mevkisinde 41 AFM 446 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Tedavisi devam eden 11 yaralıdan 3'ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Minibüstekilerin çeyiz taşıdığı, düğün hazırlığında olan aile olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Diyarbakır, 3. Sayfa, Lice, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lice'de Düğün Hazırlığı Faciası - Son Dakika

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