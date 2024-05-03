LNG Yüklü Çekici Kazası Sonrası Yol 13 Saat Sonra Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

LNG Yüklü Çekici Kazası Sonrası Yol 13 Saat Sonra Açıldı

Burdur-Antalya karayolunda meydana gelen bir kaza sonucunda LNG yüklü çekici şarampole devrildi. Patlama tehlikesi nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı ve yaklaşık 13 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada sürücü yaralanırken, delinen tankerde gaz sızıntısı oluştu. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan tahliye işlemleri sonucunda yol güvenliği sağlandı ve kaza sonucu büyük bir facia atlatıldı.

03.05.2024 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrilen LNG yüklü çekicideki gaz, 13 saatlik çalışmayla tahliye edilebildi

Patlama tehlikesi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan yol yaklaşık 13 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında tekrar trafiğe açıldı

İtfaiye Müdürü Ballak; Tankın zarar gören kısmı altta kaldığı için bu kadar uzun sürdü"

BURDUR - Burdur- Antalya karayolunda gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu LNG yüklü çekici şarampole devrildi. Patlama tehlikesi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan yol yaklaşık 13 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında tekrar trafiğe açıldı.

Kaza saat 00.15 sıralarında Burdur- Antalya Karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi Edinilen bilgilere göre İzmir Aliağa'dan yola çıkıp Burdur istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa Irkıçatal idaresindeki 07 DDL 41 plakalı LNG yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle sürücü yaralanırken delinen tankerde gaz sızıntısı oluştu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ve polis ekipleri Burdur- Antalya karayolunu patlama riskine karşı çift taraflı trafiğe kapattı. Güvenlik önleminin ardından itfaiye ekipleri tarafından gaz tahliye işlemlerine başlandı. Sabah saatlerinde Antalya'dan gelen özel ekiplerin desteğiyle kaza yapan tankerde kalan LNG gazı başka bir tankere dolduruldu. Vinç yardımıyla tankerin çekiciye yüklenmesinin ardından yaklaşık 13 saatin ardından Burdur - Antalya karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Meydana gelen kaza hakkında açıklamada bulunan Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak; "Gece saat 00.15 sıralarında LNG yüklü tanker İnsuyu mevkiinde kaza yapmış. Biz olay yerine geldiğimizde yoğun bir şekilde gaz sızıntısı vardı ve yol güvenliği sağlanamamıştı daha. Bizim ilk hedefimiz yol güvenliğini sağlamaktı. Çünkü sürekli hava akımının yön değiştirmesinden dolayı gaz yer değiştiriyordu. Yol güvenliğini sağladıktan sonra çöküntü gazlara ekiplerimiz müdahale etti. Sabah kadar sürdü bu müdahalemiz. Çünkü çok titiz bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Amacımız gazın alev almaması, kıvılcım çıkarabilecek her türlü etkeni ortadan kaldırmaktı. Bunu başardık. Saat 10.30'a doğru gaz tahliye oldu. Çünkü gazın kendiliğinden tahliye olmasını bekliyorduk. Tankın zarar gören tarafının alt tarafta kalması bizim çalışmalarımız bu kadar uzun sürmesine neden oldu. Çünkü hiçbir şekilde o alanı kapatma imkanımız yoktu. Ortam güvenliğini sağlayarak gazın tahliyesi bitti. Şu anda vinç ve kurtarıcılar yardımıyla araçlar kaldırıldı. Burada büyük bir faciayı en ucuz bir şekilde atlattığımızı söylemek isterim." dedi.

Vinç yardımıyla tankerin çekiciye yüklenmesinin ardından yaklaşık 13 saatin ardından Burdur - Antalya karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Antalya, Burdur, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa LNG Yüklü Çekici Kazası Sonrası Yol 13 Saat Sonra Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:41 Akaryakıt sahipleri dikkat Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi
00:09 Trabzon’da üniversite öğrencilerini darbeden minibüs sürücüleri gözaltına alındı Trabzon'da üniversite öğrencilerini darbeden minibüs sürücüleri gözaltına alındı
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
00:13 Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:01 Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel’in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
21:15 Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın Adana'da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 01:10:26. #1.12#
SON DAKİKA: LNG Yüklü Çekici Kazası Sonrası Yol 13 Saat Sonra Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement