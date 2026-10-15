Londra'da BAE Prensesi Al Nahyan çocuk ihmali nedeniyle 2 yıl denetimli serbestlik aldı - Son Dakika
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Londra'da BAE Prensesi Al Nahyan çocuk ihmali nedeniyle 2 yıl denetimli serbestlik aldı

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BAE Prensesi Mahrah Al Nahyan, Londra'da kokain kullanımı sonrası sokakta baygın bulunduğu sırada yanındaki 3 yaşındaki çocuğu ihmal ettiği suçlamasını kabul etti. Southwark Kraliyet Mahkemesi, Al Nahyan'a 2 yıl denetimli serbestlik ve 6 bin 114 sterlin para cezası verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da haziran ayında kokain kullanımından sokakta baygın halde bulunan ve bu sırada yanında 3 yaşında bir çocuk olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Prensesi Mahrah Al Nahyan, yargılandığı mahkemede "çocuk ihmali" suçlamasını kabul etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 13 Haziran'da aşırı miktarda kokain kullandıktan sonra yol kenarında baygın halde bulunan 32 yaşındaki BAE Prensesi Mahrah Al Nahyan hakkında Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde "çocuk ihmali" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Evlilik yoluyla Abu Dabi kraliyet ailesinin bir parçası olan Mahrah Al Nahyan, çocuk ihmali suçlamasını kabul etti. Mahkemede Prenses Al Nahyan'ın 13 Haziran'da bulunduktan sonra yaklaşık 30 dakika boyunca bilinci kapalı kaldığı sırada yanında ayakkabısı olmayan ve işlek bir yol kenarında duran 3 yaşındaki çocuğa yoldan geçenlerin sahip çıktığı belirtildi. Mahrah Al Nahyan'ın kendine geldiğinde çevresindekilere tepki gösterdiği belirtilerek, "Burası bir mezbaha değil, neden bu kadar önemsiyorsunuz? Neden bu kadar endişelisiniz?" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bir kişinin çektiği videoda, Mahrah Al Nahyan'ın başı öne eğik ve korkuluklara yaslanmış halde olduğu, yanında ise bir kapı aralığında baygın bir adamın sırt üstü yattığı görüldü. Mahkemede ayrıca Al Nahyan'ın çantalarında uyuşturucu kullanımına ait malzemeler bulunduğu, ancak yasa dışı madde bulunmadığı belirtildi. Avukatı Stephen Vullo KC, Al Nahyan'ın bulunduğu gün uyuşturucu kullanmadığını ancak önceki günlerde kokain kullandığı için çok yorgun olduğunu savunarak, "O gün çok büyük bir hata yaptı ve bunun farkında" ifadelerini kullandı.

Hakim Johnson KC kararında, "Yabancıların müdahalesi olmasaydı çocuğun ciddi şekilde yaralanma veya daha kötüsüyle karşılaşma riski çok yüksekti. Kaçmış, kaybolmuş olabilirdi. Bir yabancı tarafından kaçırılmış veya zarar görmüş olabilirdi" ifadelerini kullandı. Hakim, BAE Prensesi Al Nahyan hakkında rehabilitasyon şartı içeren 2 yıllık denetimli serbestlik ve 6 bin 114 sterlin para cezası kararını verdi.

Mahrah Al Nahyan, baygın halde bulunmasının ardından Surrey Kontluğuna bağlı Woking'deki Priory kliniğinde uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görüyor.

Kaynak: İHA
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