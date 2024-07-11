Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz

Londra\'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz

Londra'da faaliyet gösteren Türk çetesi Tottenham Boys'un lideri İzzet Eren, Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir kafede uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kasklı ve elektrikli scoter kullanan saldırgan, Eren'e üçü başına isabet eden yedi kurşun sıktıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

11.07.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren ve adı uyuşturucudan silahlı saldırıya kadar pek çok olayda geçen Türk çetesi Tottenham Boys'un lideri İzzet Eren'e Moldova'da saldırı düzenlendi. Kafede oturduğu sırada kurşunların hedefi olan Eren, olay yerinde hayatını kaybetti.

MAHKEMEYE GETİRİLİRKEN KAÇIRILMAYA ÇALIŞILMIŞTI

Kısa Dalga'dan Cengiz Erdinç'in haberine göre; Eren, 1990'larda uyuşturucu suçları nedeniyle Londra'da hüküm giymiş, sınırdışı edildikten sonra tekrar Londra'ya dönmüş, 2015 yılında dolu bir tabanca ve makineli tüfekle bir saldırıdan hemen önce yakalanmıştı. 2016 yılında polis minibüsüyle mahkemeye getirilirken yeğeni Özcan Eren başarısız bir kaçırma girişiminde bulundu. Bir çete üyesinin vurulmasıyla sonuçlanan olayda araçta Uzi otomatik tabanca bulundu.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ, HAPİSTEN KAÇTI

Eren'le birlikte yargılanan Gökay Soğucaklı da beş buçuk yıl hapis cezası aldı. Toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırılan İzzet Eren 2019 yılında Türkiye'ye iade edildi, ancak bir ay sonra hapisten kaçtı. 26 Mayıs 2022'de Moldova'da yakalanan Eren'in İngiltere'nin iade istemine rağmen serbest kalması dikkat çekti.

UYUŞTURUCUDAN CİNAYETE KADAR PEK ÇOK SUÇA KARIŞTI

Totttenham Turs çetesinin lideri İzzetin Eren'in adı 1990'lı yıllarda uyuşturucu nedeniyle gerçekleştirilen saldırı ve cinayetlere karışmıştı. Doğu Londra'da Hackney Turks çetesiyle hakimiyet savaşı veren Eren'in 2016'da hapisten kaçırılması girişimi 1994 yılında bir kafede tavla oynarken öldürülen ve uyuşturucu savaşı gibi gösterilen Mehmet Kaygısız cinayetinin ve Nafiz Bostancı'ya yönelik cinayet girişiminin Mehmet Ağar'ın ekibinde yer alan Nurettin Güven tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

KAFEDE OTURDUĞU SIRADA 7 KURŞUNLA İNFAZ EDİLDİ

Kasklı ve elektrikli scoter kullanan saldırgan Eren, kafede bir sandalyede oturduğu sırada silahını ateşledi. Üçü başına isabet eden yedi kurşun sıktıktan sonra olay yerinden uzaklaşan saldırgan kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken İzzet Eren ise olay yerinden hayatını kaybetti.

2 AY ÖNCE DE BENZER BİR CİNAYET İŞLENMİŞTİ

Benzer bir cinayet 4 Mayıs 2024'de Barselona'da işlenmiş, Sant Marti Forum bölgesinde Tekin Kartal adıyla tanınan İlmettin Aytekin, Abdullah Baybaşin ile bir restoranda yemek yedikten hemen sonra, beş kurşunla vurularak öldürülmüş, saldırgan bulunamamıştı.

Tottenham, Kişinev, Moldova, Londra, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yunus Uslu: Su terazisi su yolunda … 11 0 Yanıtla
  • Ali Arslan: Şu testisi su yolunda kırılır Hacı cavcav 2 0 Yanıtla

11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:32:01. #1.12#
SON DAKİKA: Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement