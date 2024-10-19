Londra'daki ünlü mağazada olağanüstü bir hırsızlık olayı yaşandı - Son Dakika
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Londra'daki ünlü mağazada olağanüstü bir hırsızlık olayı yaşandı

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Londra'daki bir Tesco mağazasında sıra dışı bir hırsızlık yaşandı. Çatıdan giren hırsız, kasa arkasından eşya çalarken, güvenlik ve çalışanlar seyirci kaldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki topladı. Halk, güvenliğin pasifliğini eleştirirken, bazıları artan suç oranlarına dikkat çekti. Olay, İngiltere'de güvenlik önlemleri ve suçla mücadele konularını yeniden gündeme getirdi. Tesco'dan henüz açıklama yapılmadı.

19.10.2024 14:52  Güncelleme: 15:01
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Londra'nın bir semtinde bulunan Tesco mağazasında olağandışı bir hırsızlık vakası yaşandı. Siyah eşofman ve kapüşonlu mont giyen bir erkek, cesur bir hamleyle mağazanın çatısından içeri girmeyi başardı.

Olay şu şekilde gerçekleşti: Hırsız, önce mağazanın tavanından kasanın bulunduğu bölüme ulaştı. Ardından elektrik kablolarının arasından geçerek koruyucu camın arkasına geçti. Kasanın arkasındaki raflardan çeşitli eşyaları çantasına doldurdu. Bu süreç boyunca, mağaza çalışanları ve güvenlik görevlisi sadece izlemekle yetindi, müdahale etmedi.

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişinin tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar güvenlik görevlisinin pasif tavrını eleştirirken, diğerleri ülkedeki artan suç oranlarına dikkat çekti.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise hırsızlık esnasında mağazadaki diğer müşterilerin normal bir şekilde alışverişlerine devam etmesiydi. Hatta bir müşteri, olay tam olarak gerçekleşirken mağazadan çıkış yaptı.

Bu vaka, İngiltere'deki güvenlik önlemleri ve suçla mücadele konularında yeni tartışmalara zemin hazırladı. Tesco yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Olay, halkın güvenlik algısı ve mağaza önlemlerinin yeterliliği konusunda sorular uyandırırken, sosyal medyada çeşitli yorumlara ve tartışmalara neden oldu.

Londra'daki ünlü mağazada olağanüstü bir hırsızlık olayı yaşandı
Londra'daki ünlü mağazada olağanüstü bir hırsızlık olayı yaşandı
Londra\'daki ünlü mağazada olağanüstü bir hırsızlık olayı yaşandı

Birleşik Krallık, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Londra, Tesco, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Londra'daki ünlü mağazada olağanüstü bir hırsızlık olayı yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Taner Avcı:
    hep akp nın yüzünden!!!! 0 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Çok güzel 0 3 Yanıtla
  • Ramo:
    fare gibiler 1 1 Yanıtla
  • Jacob Gur:
    hapisanelerde yer yokki! 0 2 Yanıtla
  • k K:
    güvenlik görevlileri ve çalışanların bu hırsızlık olayını gördü ile ilgili iddianiz,görüntülerde herhangi bir delil yokken gördüler demeniz Bence kabul edilmez. 0 0 Yanıtla
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