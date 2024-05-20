Londra Yüksek Mahkemesi, Julian Assange'ın ABD'ye iadesine temyize izin verdi - Son Dakika
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Londra Yüksek Mahkemesi, Julian Assange'ın ABD'ye iadesine temyize izin verdi

Londra Yüksek Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin davada temyize gidebileceğine hükmetti. Mahkeme, Assange'ın ifade özgürlüğü hakkına güvenemeyeceği iddiasının tam temyizi hak ettiğini belirtti. Assange'ın avukatı, sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmadığını ifade etti. Kararın, 13 yıldan uzun süredir devam eden hukuk mücadelesinin sona ermesine ve Assange'ın 24 saat içinde ABD'ye iade edilmesine yol açabileceği aktarıldı.

20.05.2024 18:42
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Londra Yüksek Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin davada temyize gidebileceğini hükmetti.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin dava devam ederken, Londra Yüksek Mahkemesi bugün görülen duruşmada Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin davada temyize gidebileceğine hükmetti. Mahkeme, Assange'ın ABD'nin Birinci Anayasa Değişikliği'nde yer alan ifade özgürlüğü hakkına güvenemeyeceği yönündeki iddiasının tam temyizi hak ettiğini ve bunun da aylarca sürmesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz mart ayında mahkeme, ABD'den Assange'ın yabancı uyruklu olduğu için ayrımcılığa uğrayabileceği gerekçesiyle temyiz için geçici izin vermiş ve ABD'den Assange'ın idam edilmeyeceği ve eşit yargılanacağı konusunda güvence vermesini istemişti.

Assange duruşmaya katılmadı

Assange, bugünkü duruşmaya katılmazken, avukatı Assange'ın sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmadığını ifade etti. Mahkemenin Assange'ın aleyhine bir karar vermesi halinde İngiltere'de 13 yılı aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesinin sona erebileceği ve 24 saat içinde ABD'ye iade edilebileceği aktarıldı.

"Aile olarak rahatladık ama bu daha ne kadar devam edebilir?"

Mahkemenin dışında bir araya gelen Assange destekçileri ise, "Özgür, özgür Julian Assange" sloganları attı. Assange'ın eşi Stella yaptığı açıklamada, "Aile olarak rahatladık ama bu daha ne kadar devam edebilir? ABD, bu davayı hemen düşürmeli. Şimdi bunu yapmanın tam zamanı" ifadelerini kullanarak, mahkemenin temyiz kararının bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Assange'ın 2021 yılında ABD'ye iadesine hükmedilmişti

Assange'ın kurucusu olduğu internet sitesi WikiLeaks, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara dair belgeleri 2010 yılında yayımlamıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini talep ettiği Assange, 2012 yılında Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. 2019'da buradan çıkarılarak gözaltına alınan Assange, kefaletle tahliye şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yüksek Mahkeme, 2021 yılında Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmederken, Assange'ın avukatları 2022'de karara itiraz etmişti. ABD, 52 yaşındaki Assange'ı gizli belgeleri yayınlaması nedeniyle hepsi Casusluk Yasası kapsamında olmak üzere 18 suçtan yargılamak istiyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Londra Yüksek Mahkemesi, Julian Assange'ın ABD'ye iadesine temyize izin verdi - Son Dakika

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