LPG Patlaması: 3 Yaralı - Son Dakika
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LPG Patlaması: 3 Yaralı

Yozgat'ta LPG tankından sızan gaz sobaya ulaştı ve patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

28.02.2025 17:02
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LPG tankından sızan gaz patlamaya neden oldu: 3 kişi yaralandı

YOZGAT - Yozgat Sanayi Sitesinde bir aracın LPG tankından sızan gaz patlamaya neden oldu. Patlamada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre patlama Yozgat Sanayi Sitesinde meydana geldi. Bakım için tamirciye getirilen aracın LPG tankı çalışanlar tarafından söküldü. Sökülen LPG tankından sızan gaz işyerinde bulunan sobaya ulaştı. Sızan gaz nedeniyle patlama oldu. Patlama sonucu işyerinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan M.Y. Yozgat Şehir Hastanesi'ne, Y.E.Y. ve M.K. ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa LPG Patlaması: 3 Yaralı - Son Dakika

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