Lübnan'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1540'a Ulaştı - Son Dakika
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Lübnan'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1540'a Ulaştı

Lübnan\'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1540\'a Ulaştı

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da 8 Ekim'den bu yana 1540 kişi yaşamını yitirdi.

27.09.2024 11:32
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İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 540'a yükseldi.

İsrail ordusunun 16 Eylül'den bu yana saldırılarını arttırdığı Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor. Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, İsrail'in dün Lübnan genelinde gerçekleştirdiği saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarını arttırdığı 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 700'ü geçti. İsrail'in saldırıları nedeniyle barınma merkezlerine yerleştirilen kayıtlı yerinden edilmiş kişilerin sayısının 77 bin 100'e ulaştığı kaydedildi. Devlet okulları, meslek enstitüleri ve tarım merkezleri de dahil olmak üzere kamu tesislerinden oluşan barınma merkezlerinin sayısının 565'e çıktığı belirtildi. Saldırılar nedeniyle son 2 günde Suriye topraklarına 15 bin 600 Suriye vatandaşı ile 16 bin 130 Lübnan vatandaşının geçtiği ifade edildi.

İsrail-Hizbullah çatışmasının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da bin 540 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 410 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hizbullah, Sarur'un ölümünü doğruladı

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah'ın Hava Birlik Komutanı Muhammed Hüseyin Sarur'un öldürüldüğü doğrulandı.

1980'lerde Hizbullah'a katılan Sarur'un İsrail'i hedef alan insansız hava aracı ve seyir füzesi saldırılarını koordine ettiği, son yıllarda insansız hava aracı üretimi projelerinde lider isimlerden biri olduğu belirtilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lübnan'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1540'a Ulaştı - Son Dakika

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