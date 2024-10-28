Lübnan'da İsrail Saldırıları: 2710 Ölü

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 710'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 124 kişinin de yaralandığını belirtti. Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 710'a, yaralıların sayısının ise 12 bin 592'ye yükseldiğini ifade etti. - BEYRUT