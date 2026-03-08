Lübnan'da İsrail Saldırıları: 394 Ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in ülkeye yönelik düzenlediği saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 394'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkede düzenlediği yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 83'ü çocuk olmak üzere 394'e yükseldi. Açıklamada ayrıca, en az bin 130 kişinin de yaralandığı belirtildi. - BEYRUT