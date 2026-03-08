Lübnan'da İsrail Saldırıları: 394 Ölü - Son Dakika
Lübnan'da İsrail Saldırıları: 394 Ölü

08.03.2026 15:25
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 394'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in ülkeye yönelik düzenlediği saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 394'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkede düzenlediği yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 83'ü çocuk olmak üzere 394'e yükseldi. Açıklamada ayrıca, en az bin 130 kişinin de yaralandığı belirtildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Lübnan, Son Dakika

