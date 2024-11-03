Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 2986'ya Ulaştı - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 2986'ya Ulaştı

Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 2986\'ya Ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 2986 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

03.11.2024 21:02
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 986'ya yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 83 kişinin de yaralandığını belirtti. Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 986'ya, yaralıların sayısının ise 13 bin 402'ye yükseldiğini ifade etti. Bakanlık, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 772'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktardı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 2986'ya Ulaştı - Son Dakika

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