Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 287'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 88 kişinin de yaralandığını belirtti. Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 287'ye, yaralıların sayısının ise 14 bin 222'ye yükseldiğini ifade etti. - BEYRUT