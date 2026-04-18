Lübnan'da Patlama: 1 İsrailli Asker Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, İsrailli askerlerin Lübnan'ın güneyindeki bir adreste gerçekleştirdiği arama sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 askerin öldüğünü, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan ile varılan 10 günlük geçici ateşkese rağmen Lübnan sınırları içindeki faaliyetlerini sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Lübnan'ın güneyindeki El-Jebbain köyünde bir adreste arama yapıldığı sırada bir patlayıcının infilak ettiği bildirildi. Olayda 1 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı açıklandı. Yaralı askerlerin helikopterle İsrail'in kuzeyindeki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hayatını kaybeden askerin 226. Yedek Paraşütçü Tugayı'nda görev yapan 48 yaşındaki bir yedek astsubay olduğunu duyurdu. IDF, ilk incelemelere göre patlayıcının uzaktan infilak ettirilmediğini kaydederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. - TEL AVİV