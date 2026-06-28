Lübnan'daki İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Lübnan'daki İnsani Kriz Derinleşiyor

28.06.2026 20:49
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında can kaybının 4 bin 247'ye çıktığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybının 4 bin 247'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 247'ye, yaralananların sayısının 12 bin 195'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail, 28 Şubat'ta ABD ile ortak şekilde İran'a yönelik hava saldırıları başlatmıştı. Tel Aviv yönetimi, İran'a yönelik saldırılar sonrasında Hizbullah tarafından düzenlenen misillemeleri neden göstererek, Lübnan'ın başkenti Beyrut dahil olmak üzere ülkenin birçok noktasına yoğun hava saldırıları ve topçu atışları düzenlemeye başlamıştı.

ABD-Lübnan-İsrail arasında çerçeve anlaşma imzalanmıştı

ABD, Lübnan ve İsrail'den üst düzey yetkililer, taraflar arasındaki görüşmelerin beşinci turu kapsamında cuma günü ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya gelmişti. Görüşme sonrasında İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bazı bölgelerde yönetimi Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devretmesine yönelik sürece ilişkin üçlü çerçeve anlaşması imzalanmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve bölgede kontrolün Lübnan ordusuna devredilmesini öngören bir pilot proje üzerinde anlaşmaya vardığını söylemişti.

Hizbullah lideri Naim Kasım ise anlaşmayı sert bir dille eleştirerek, Lübnan'ın egemenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, Diplomasi, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'daki İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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