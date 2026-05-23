Luhansk'taki İHA Saldırısında Can Kaybı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Luhansk'taki İHA Saldırısında Can Kaybı Arttı

23.05.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın düzenlediği İHA saldırısında Luhansk'ta ölü sayısı 10'a, yaralılar 48'e yükseldi.

Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesinin yönetimine atadığı Leonid Pasechnik, Ukrayna ordusunun dün bir koleje insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Luhansk bölgesinde bulunan bir koleje düzenlenen İHA saldırısında can kaybı arttı. Rusya tarafından Luhansk bölgesinin yönetimine getirilen Leonid Pasechnik yaptığı açıklamada, hayaıtnı kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 48'e yükseldiğini ifade etti. Pasechnik 11 kişinin ise hala kayıp durumda olduğunu aktardı.

Ukrayna suçlamayı reddetti, Putin misilleme talimatı verdi

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova dün yaptığı açıklamda, Ukrayna ordusunun Luhansk Pedagoji Üniversitesi'ne bağlı Starobilsk kolejinin binasına ve öğrenci yurduna saldırdığını, saldırı sırasında olay yerinde 14-18 yaş arası 86 gencin olduğunu, ilk bilgilere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise yurdun 5 katından 3'ünün yıkıldığı, yakınlarda askeri tesis bulunmadığı ve Ukrayna'nın neye saldırdığını biliyor olması gerektiği vurgulanmıştı.

Ukrayna ordusu ilerleyen saatlerde Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti. Yapılan açıklamada, bölgedeki seçkin bir İHA komuta birliğine saldırı gerçekleştirildiği ifade edilmiş, Kiev'in uluslararası insani hukuka uyduğu vurgulanmıtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rus ordusuna saldırıya karşılık misilleme seçenekleri hazırlama talimatı vermişti.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın 2022'de tek taraflı olarak kendi toprağı ilan ettiği 4 bölgeden biri olan Luhansk'ı geri almak istiyor. - LUHANSK

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Luhansk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Luhansk'taki İHA Saldırısında Can Kaybı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına dizleri ile bastılar Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Tarihi adım T.C. kimlik kartları Müzekart’a dönüşüyor Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti
Elazığ’da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

13:26
Hakan Safi büyük oynuyor Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
13:19
Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum
13:01
Çatlak söylentileri vardı İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel’in aldığı oy sayısı
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
12:45
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı Salonda adım atacak yer kalmadı
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı
12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 13:55:18. #7.13#
SON DAKİKA: Luhansk'taki İHA Saldırısında Can Kaybı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.