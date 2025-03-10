Lüks Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Girdi

Lüks otomobil dumanlar çıkarak akaryakıt istasyonuna böyle girdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil akaryakıt istasyonuna yanarak girdi. Dumanlar çıkan araca ilk müdahaleyi istasyonda çalışanlar gerçekleştirdi.

Olay, ilçe girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana eldi. Alınan bilgiye göre, ismini vermek istemeyen sürücü, ikinci el olarak 34 CKV 971 plakalı Volvo marka otomobili Adana'dan satın alarak Kozan'a geldi. İlçe girişinde arıza lambasının yanması üzerine en yakın akaryakıt istasyonuna giren sürücünün kullandığı araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Lüks otomobile ilk müdahaleyi istasyon çalışanları yangın tüpüyle yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.