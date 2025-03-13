Üsküdar'da D-100 karayolunda BMW marka otomobil alevlere teslim olurken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı.
Olay, Üsküdar ilçesi Çamlıca rampası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde meydana geldi. O.M. idaresindeki 34 DT 6161 plakalı BMW marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurarak aşağı indi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Lüks otomobil alevlere teslim oldu, D-100 karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?