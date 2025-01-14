Lüks Sitede 3 Kadın Vurgun Yaptı

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Lüks siteye giren 3 kadın, 100 bin TL değerinde vurgun yaptı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta lüks sitedeki bir daireye giren 3 kadın, yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Kadınların siteye girerek kapıları yokladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre lüks sitedeki bir daireye giren kimliği belirsiz 3 kadın, evi didik didik aradı. Yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalan hırsızlar, olayın ardından kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.