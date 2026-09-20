Lüksemburg hükümeti, dron görülmesi üzerine havalimanına ek tespit sistemleri kurdu

Lüksemburg hükümeti, cuma gecesi Lüksemburg Havalimanı'nda dron görülmesinin ardından hava sahasının izlenmesini güçlendirmek amacıyla ek tespit sistemlerinin konuşlandırıldığını açıkladı.

Lüksemburg'da cuma akşamı havalimanında dron görülmesi nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulmasının ardından, hava sahasının güvenliğine yönelik yeni bir adım atıldı. Hükümetten yapılan açıklamada, "Hava sahasının izlenmesi ve analiz kapasitesini güçlendirmek amacıyla, yabancı ortaklar tarafından sağlanan imkanlar da dahil olmak üzere ek tespit sistemleri konuşlandırıldı. Bu ek sistemler, hava sahasının gözetimini daha da güçlendirdi ve yetkili makamların durumu daha iyi değerlendirmesine katkı sağladı" denildi.

Hükümet ayrıca cumartesi akşamı polise "ulusal hava sahasında dronların bulunduğuna ilişkin" çok sayıda ihbar geldiğini, ancak "yapılan kontrollerin ardından yetkililerin operasyonel müdahalesini gerektiren herhangi bir durum tespit edilmediğini" bildirdi.