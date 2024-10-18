Lüleburgaz\'da 3.360 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda bir depoda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde bir depoya jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Cumhuriyet Mahallesi'nde takip edilen 2 şahsın satmak amacıyla sahte alkollü içki ürettiği tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca depoda yapılan aramada, 3 bin 360 litre etil alkol, 80 adet 1 litrelik şişelenerek satışa hazırlanmış alkollü içki,
150 adet sahte bandrol, 20 litre alkol aroması ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - KIRKLARELİ
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