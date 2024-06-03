Lüleburgaz'da 6 araç zincirleme kaza yaptı, 19 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Lüleburgaz'da 6 araç zincirleme kaza yaptı, 19 kişi yaralandı

Lüleburgaz\'da 6 araç zincirleme kaza yaptı, 19 kişi yaralandı

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine çarptı. Kazada 19 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım kısa süreliğine durdu.

03.06.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Yaklaşık 50 metre arayla 2 farklı servis aracı da kaza yaptı 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz - Çorlu istikameti otoban çıkışında sabah servis araçlarının yoğun olduğu saatte servis araçları zincirleme kazaya karıştı.

6 aracın zincirleme kaza yaptığı mevkide bazı araçlar bariyerleri aşarak yolun kenarına çıktı. Zincirleme kaza ile 2 servis aracının karıştığı kazanın arasında 50 metre civarı mesafe olduğu görüldü.

19 yaralının olduğu olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Servis yolcuları yol kenarlarında olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Öte yandan ulaşım kısa süreliğine durdu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Servis aracı, Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da 6 araç zincirleme kaza yaptı, 19 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
10:55 Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’da deprem: 5 bina çöktü Japonya'da deprem: 5 bina çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:21:19. #1.11#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da 6 araç zincirleme kaza yaptı, 19 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement