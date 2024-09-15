Lüleburgaz'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Lüleburgaz\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Lüleburgaz'da çıkan anız yangını, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

15.09.2024 11:54
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple anız yangını çıktı.

Alevleri fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına köy sakinleri de su tankerleri ve ellerindekiler ile müdahale ettiler.

Yangın, Lüleburgaz İtfaiyesi ve Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu tarım arazileri zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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