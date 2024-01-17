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Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Gündoğu Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Lüleburgaz\'da bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
17.01.2024 - 10:38,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Gündoğu Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yanan evde ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi - Son Dakika


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