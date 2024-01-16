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Lüleburgaz'da bir gıda deposunda yangın çıktı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da bir gıda deposunda yangın çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Güneş Mahallesi'nde bulunan bir gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda depoda maddi hasar meydana geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lüleburgaz\'da bir gıda deposunda yangın çıktı
16.01.2024 - 00:14,  Güncelleme: 00:16
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir gıda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Lüleburgaz ilçesindeki Güneş Mahallesi Ozanlar Sokak'ta bir firmaya ait gıda deposunda meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası, yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası depoda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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