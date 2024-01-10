Lüleburgaz\'da çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dubleks dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Çatı Sokak'taki bir apartmanın dubleks dairesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu yangını söndürerek ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangında yaralanan olmazken, binada ve dairede maddi hasar meydana geldi. - KIRKLARELİ