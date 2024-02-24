Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz\'da çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan çöp konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanıcı bir madde nedeniyle alev alan çöp konteyneri, çevreye koku ve duman yaydı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

24.02.2024 10:04  Güncelleme: 10:05
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesi Eski İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisine atılan yanıcı bir maddeden dolayı alev alan çöp konteyneri, etrafa kökü koku ve duman yayınca durum fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan çöp konteyneri itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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