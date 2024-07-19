Lüleburgaz\'da Hastane Söküm Çalışmaları Sırasında Yangın Çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Eski Devlet Hastanesinde yapılan söküm çalışmaları sırasında çıkan kıvılcım otluk alanda yangına sebep oldu.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Eski Devlet Hastanesinde, öğle saatlerinde atıl durumda bulunan alanda yapılan söküm çalışmaları esnasında çıkan kıvılcım, çalılık alana sıçradı. Otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. - KIRKLARELİ
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