Lüleburgaz'da Lastik Patladı, Araç Takla Attı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sakızköy ile Umurca mevkileri arasındaki Avrupa Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 AET 744 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Avrupa Otoyolu'nun Lüleburgaz mevkiinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ