Lüleburgaz\'da Motosiklet Kazası
09.03.2026 07:02
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde Murat Hüdavendigar Caddesi üst geçit ışıklar mevkiinde seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

