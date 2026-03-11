Lüleburgaz'da Motosikletli Kurye Yaralandı - Son Dakika
Lüleburgaz'da Motosikletli Kurye Yaralandı

Lüleburgaz'da Motosikletli Kurye Yaralandı
11.03.2026 22:20
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Lüleburgaz ilçesi Siteler Mahallesi Özcanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletli kurye çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

