Lüleburgaz'da Motosikletten 2800 Sentetik Ecza Çıktı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Motosikletten 2800 Sentetik Ecza Çıktı

Lüleburgaz\'da Motosikletten 2800 Sentetik Ecza Çıktı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde durdurulan motosiklette 2800 sentetik ecza ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde durdurulan motosiklette 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Trafik Büro Amirliği ile Lüleburgaz Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada bir motosiklet durdurularak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2 bin 800 adet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüleburgaz'da Motosikletten 2800 Sentetik Ecza Çıktı - Son Dakika

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