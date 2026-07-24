Lüleburgaz’da inşaat şantiyesinde kavga: 5 işçi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı süren belediye hizmet binası inşaatının şantiyesinde çıkan kavgada 5 işçi yaralandı.

Olay, 23 Temmuz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında, belediyenin eski hizmet binasının bulunduğu alandaki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede çalışan işçiler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre taraflar, şantiyede bulunan çeşitli iş aletlerini de kullanarak birbirlerine saldırdı. Diğer çalışanların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı işçi, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri şantiyede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.