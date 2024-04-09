Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyü yakınında çıktı. Sazlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi yangının büyümesini önledi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Lüleburgaz'da Sazlık Alanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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