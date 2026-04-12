Lüleburgaz'da Silahlı Saldırı Paniği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüleburgaz'da Silahlı Saldırı Paniği

Lüleburgaz\'da Silahlı Saldırı Paniği
12.04.2026 02:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde husumetli kişiler arasında silahlı saldırı yaşandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz Zafer Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandığı iddia edilen silahlı olay, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Zafer Mahallesi İnci Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 6 yıldır aralarında husumet bulunduğu belirtilen kişiler arasında silahlı saldırı yaşandı. Taraflar arasında bu süreçte zaman zaman taciz ve tehdit gibi gerginliklerin de yaşandığı ileri sürüldü. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, olay çevrede tedirginliğe yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin inceleme başlattığı, çevredeki güvenlik kameralarının da incelenmeye alındığı öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, Kırklareli, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüleburgaz'da Silahlı Saldırı Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 02:58:40. #7.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Silahlı Saldırı Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.