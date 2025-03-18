Lüleburgaz\'da Tır Yan Yattı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir tır, sağanak yağmurun etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı.

Kaza, Lüleburgaz şehir mezarlığı D100 kara yolu üzerinde meydana geldi. 59 DM 012 plakalı tır, seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kısa bir süre sürüklenen tır, yol kenarındaki refüje oturarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerinde bulunan tır vinçlerin yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ