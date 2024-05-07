Lüleburgaz'da TOKİ Konutları Yakınındaki Çöp Konteynerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da TOKİ Konutları Yakınındaki Çöp Konteynerinde Yangın Çıktı

Lüleburgaz\'da TOKİ Konutları Yakınındaki Çöp Konteynerinde Yangın Çıktı

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz'da bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede bir marketin önünde bulunan çöp konteynerinde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine hızlı şekilde ulaşarak yangına müdahale etti. Yangının bilinçli mi yakıldığı veya farklı bir nedenle mi çıktığı ise henüz belirlenmedi.

07.05.2024 11:24
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Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz'da bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede çöp konteynerında yangın çıktı.

Bir marketin önünde bulunan konteynerdeki dumanları fark eden vatandaşların 112 ekiplerine haber vermesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerine hızlı şekilde ulaşarak yangın büyümeden müdahale etti.

Kapalı olan çöp kutusunda başlayan yangının bilinçli mi yakıldığı yoksa farklı bir nedenle mi çıktığı konusunda incelemeler devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da TOKİ Konutları Yakınındaki Çöp Konteynerinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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