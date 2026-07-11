Lüleburgaz'da Trafik Kazası ve Gerginlik - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Trafik Kazası ve Gerginlik

Lüleburgaz\'da Trafik Kazası ve Gerginlik
11.07.2026 06:39
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Kırklareli Lüleburgaz'da otomobil ve motosiklet çarpıştı, taraflar arasında tartışma yaşandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında İstasyon Caddesi Işıklar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre otomobilde iki kadın bulunurken, motosikleti bir erkek sürücünün kullandığı öğrenildi. Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil ile motosiklette maddi hasar oluştu. Kaza sonrası otomobili kullanan kadın ile motosiklet sürücüsü arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları sakinleştirirken, olay büyümeden sona erdi. Öte yandan, otomobili kullanan kadın sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Lüleburgaz'da Trafik Kazası ve Gerginlik - Son Dakika

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